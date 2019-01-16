Karda Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşıklar köyünde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nevşehir
'in Hacıbektaş
ilçesine bağlı Aşıklar köyünde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşıklar köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 kişi İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yardım talebinde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinin kısa sürede köyde mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak iş makinesi ve halat yardımıyla saatler süren çalışmalar sonrasında araçları bulundukları yerden kurtarıldı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:24 Kaynak: İHA
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