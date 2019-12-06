Karda mahsur kalan aileye jandarmadan destek
6 saat önce
Elazığ'da karda otomobilleriyle mahsur kalan ailenin yardımına jandarma yetişti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Elazığ'da karda otomobilleriyle mahsur kalan ailenin yardımına jandarma yetişti.
Elazığ- Keban kara yolunda devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, Çakmak mevkisinde etkili olan kar tipiden dolayı bir ailenin bulunduğu otomobilin karda mahsur kaldığını fark etti.
Ekipler kara saplanan otomobili iterek, ilerlemesini sağladı.
Otomobildeki aile kendilerine destek sunan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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