Karda mahsur kalan aileyi JAK timi kurtardı - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilleriyle yola çıktıktan sonra karda mahsur kalan 4 kişilik aileyi bölgede görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Sarıkamış ilçesi Kızılçubuk köyü, Kızılçubuk Deresi yürüyüş yolu mevkisinde 14 Ocak günü şehitlik ziyareti yapmak amacıyla otomobilleriyle yola çıkan 4 kişilik aile, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Ailenin cep telefonu ile yardım istemesi üzerine Kars Valiliği, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'nı harekete geçirdi. JAK timi, arazi araçları ile kısa sürede bölgeye hareket ederek, aileye ulaştı. JAK timi otomobilin lastiklerine zincir bağlayarak yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından anne, baba ve iki çocuğunu güvenli bir şekilde Sarıkamış ilçe merkezine getirdi.

Aile, JAK timine teşekkür ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.