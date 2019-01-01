Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Ambulans Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı

Karda Mahsur Kalan Ambulans Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı

48 dakika önce

Elazığ'da olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan, hasta taşıyan ambulans, jandarma ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Karda Mahsur Kalan Ambulans Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'da olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan, hasta taşıyan ambulans, jandarma ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans, Harput Mahallesinin Kuyumcukent mevkisinde kar ve buzlanmadan dolayı yolda kaldı.


Durumu fark eden jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yol temizlenerek, ambulansın hastaneye ulaşması sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:29 Kaynak: AA

Harput, Elazığ, Jandarma, Güncel
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