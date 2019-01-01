Karda Mahsur Kalan Ambulans Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
48 dakika önce
Elazığ'da olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan, hasta taşıyan ambulans, jandarma ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.
Elazığ
'da olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan, hasta taşıyan ambulans, jandarma ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans, Harput
Mahallesinin Kuyumcukent mevkisinde kar ve buzlanmadan dolayı yolda kaldı.
Durumu fark eden jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yol temizlenerek, ambulansın hastaneye ulaşması sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:29 Kaynak: AA
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