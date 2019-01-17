Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Anne ile Bebeğini Jandarma Kurtardı

Karda Mahsur Kalan Anne ile Bebeğini Jandarma Kurtardı

50 dakika önce

Mersin'in Silikfe ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan anne ile bebeğini jandarma ekipleri kurtardı.

Karda Mahsur Kalan Anne ile Bebeğini Jandarma Kurtardı, System.String[]
Mersin'in Silikfe ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan anne ile bebeğini jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde 112'yi arayan bir kadın, Silifke ilçesi Kırobası Ören mevkiinde yoğun kar dolayısıyla bebeğiyle birlikte aracında mahsur kaldığını belirterek yardım istedi. Bunun üzerine Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye gitti. Yoğun kar yağışına rağmen kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta mahsur kalan anne ile bebeğini kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ile bebeği, jandarma aracıyla gidecekleri yere bırakıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Silifke, Mersin, Jandarma, Anne, 3. Sayfa
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