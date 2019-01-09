Karda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

- Yolda kalan vatandaşların konuşması
Yoldan kalan araçlardan görüntü
Karla mücadelede ekiplerinden görüntü
- Bölgede devam eden kar ve tipi nedeniyle Ardahan- Şavşat
ve Adahan- Posof
kara yollarının yanı sıra 107 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor
ARDAHAN - Ardahan il geneli kar yağışı ve yoğun tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan araçlar, içindeki vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.
Kentte gece saatlerinde başlayıp aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kentin başta karayolları olmak üzere, birçok noktasında ulaşım adeta durdu.
Özellikle gece saatlerinde kar nedeniyle kapanan yollardaki araçlar için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri gönderildi.
Bölgede devam eden kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat ve Adahan-Posof kara yollarının yanı sıra 107 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.
Kent merkezinde de etkili olan tipi nedeniyle Ardahan- Kars
yolunun giriş noktasında kara saplanan bazı araçlar Ardahan Belediyesi
ekiplerince kurtarıldı.
Yetkililer, bölge geneli kar, tipi ve yoğun buzlanmanın etkili olduğu, bu nedenle zorunlu olunmadıkça sürücülerin yola çıkmamalarını önerdi.