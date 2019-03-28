Karda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldıSİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı



SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy yollunda bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti. Kırsal kesimde kar yağışının etkili olduğu için ulaşımda aksamaların olduğunu belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karda mahsur kalan araçların kurtarılması için bölgeye acilen karla mücadele ekiplerini sevk ettiklerini, kar mücadele ekiplerinin büyük bir özveri ile yolları açarak mahsur kalan araçların yollarına devam ettiği dile getirdi. Canpolat, "İl Özel İdare ekiplerimiz tarafından çalışmalara 40 araç ve 50 personel ile tüm ilçe ve köylerde yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor. Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılarak yollarına devam etti. Pervari ve Şirvan'a bağlı köy istikametine gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamalarını öneriyorum" dedi.

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