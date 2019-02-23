Karda Mahsur Kalan Araçları Ekipler Kurtardı
51 dakika önce
Kazdağları'nda kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçları Karayolları ekipleri kurtardı.
Kazdağları
'nda kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçları Karayolları ekipleri kurtardı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Balıkesir
'in Edremit
ve Havran
ile Çanakkale
'nin Yenice
ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit-Yenice yolunun Talimalanı-Kapanca-Hanlar-Deveboynu mevkilerinde onlarca sürücü ilerleyemedi. Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan ikisi otobüs 9 araca Karayolları ekipleri ulaştı. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler her iki yönde de ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara yardımcı oldu. Karayolları ekiplerinin çalışmalarına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Edremit Belediyesi
ekipleri de destek veriyor.
Yetkililer vatandaşların mecbur kalmadıkça bu yol kesiminde seyahat etmemelerini, edeceklerin de kış lastiği, zincir, çekme halatı gibi ekipmanlar ile yolculuk etmelerini istedi. Bölgede yoğun kar yağışı şiddetli poyraz fırtınasıyla birlikte tipiye dönüştü. Kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:22 Kaynak: İHA
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