Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Araçları Ekipler Kurtardı

Karda Mahsur Kalan Araçları Ekipler Kurtardı

51 dakika önce

Kazdağları'nda kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçları Karayolları ekipleri kurtardı.

Karda Mahsur Kalan Araçları Ekipler Kurtardı, System.String[]
Kazdağları'nda kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçları Karayolları ekipleri kurtardı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Balıkesir'in Edremit ve Havran ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit-Yenice yolunun Talimalanı-Kapanca-Hanlar-Deveboynu mevkilerinde onlarca sürücü ilerleyemedi. Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan ikisi otobüs 9 araca Karayolları ekipleri ulaştı. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler her iki yönde de ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara yardımcı oldu. Karayolları ekiplerinin çalışmalarına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Edremit Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

Yetkililer vatandaşların mecbur kalmadıkça bu yol kesiminde seyahat etmemelerini, edeceklerin de kış lastiği, zincir, çekme halatı gibi ekipmanlar ile yolculuk etmelerini istedi. Bölgede yoğun kar yağışı şiddetli poyraz fırtınasıyla birlikte tipiye dönüştü. Kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

Edremit, Balıkesir, Kazdağları, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beklenen Kar Türkiye'ye Kırklareli'den Giriş Yaptı İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Marmara'da Yakalanan 80 Kiloluk Kılıç Balığı, 2 Bin 800 Liraya Satıldı Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:13:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Araçları Ekipler Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]