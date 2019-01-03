Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Araçların Yardımına Ekipler Yetişti

Karda Mahsur Kalan Araçların Yardımına Ekipler Yetişti

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Karda Mahsur Kalan Araçların Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Hakkari'de 29 mezra ve 7 köye, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Değerli köyü yolunda, aralarında bir servis minibüsünün de bulunduğu bazı araçlar karda mahsur kaldı.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, iş makinesi ve halat yardımıyla araçları bulundukları yerden kurtardı.

Servis minibüsü şoförü Abidin Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saat kardan kapanan yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Aracı kardan çıkarmaya çalıştık ancak başaramadık. Minibüste öğretmenler vardı. Onları başka bir araçla ilçeye gönderdik. Ardından durumu karla mücadele ekiplerine bildirdik. Sağ olsunlar geldiler ve bizi kurtardılar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti

Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Eşi: 3 Ay Evli Kaldım, Bana Çok Şey Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:55:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Araçların Yardımına Ekipler Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]