Karda Mahsur Kalan Araçların Yardımına Ekipler Yetişti

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Hakkari'de 29 mezra ve 7 köye, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Değerli köyü yolunda, aralarında bir servis minibüsünün de bulunduğu bazı araçlar karda mahsur kaldı.
İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, iş makinesi ve halat yardımıyla araçları bulundukları yerden kurtardı.
Servis minibüsü şoförü Abidin Kurt
, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saat kardan kapanan yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Aracı kardan çıkarmaya çalıştık ancak başaramadık. Minibüste öğretmenler vardı. Onları başka bir araçla ilçeye gönderdik. Ardından durumu karla mücadele ekiplerine bildirdik. Sağ olsunlar geldiler ve bizi kurtardılar." diye konuştu.