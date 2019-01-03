Karda Mahsur Kalan Araçların Yardımına Ekipler Yetişti

Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 18 mahallede karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.



Özalp ilçesinde kar ve tipiden kapanan yollarda mahsur kalan bazı sürücüler, yetkililerden yardım istedi.



Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinesi ve halat yardımıyla araçları bulundukları yerden kurtardı.



Yetkililer sürücülerin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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