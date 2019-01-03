Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Araçların Yardımına Ekipler Yetişti

Karda Mahsur Kalan Araçların Yardımına Ekipler Yetişti

1 saat önce

Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Karda Mahsur Kalan Araçların Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 18 mahallede karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

Özalp ilçesinde kar ve tipiden kapanan yollarda mahsur kalan bazı sürücüler, yetkililerden yardım istedi.

Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinesi ve halat yardımıyla araçları bulundukları yerden kurtardı.

Yetkililer sürücülerin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:40 Kaynak: AA

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