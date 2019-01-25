Karda Mahsur Kalan At 5 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı
1 saat önce
Karda mahsur kalan at 5 saatlik çalışmayla kurtarıldıBATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde yoğun kardan dolayı Geçitaltı köyü Göç mezrasında mahsur kalan at 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Karda mahsur kalan at 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
BATMAN - Batman
'ın Kozluk
ilçesinde yoğun kardan dolayı Geçitaltı köyü Göç mezrasında mahsur kalan at 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. İl Özel İdare ekiplerinin çabası sonucu kurtarılan at yem verildikten sonra köylülere teslim edildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışının ardından atın mahsur kaldığı bölgede çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Kozluk ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışının ardından köylülerimizin ihbarı üzerine Geçitaltı köyü Göç mezrasında mahsur kalan at için kurtarma çalışması yapıldı. Karla mücadele ekibimizin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılan at, yem verildikten sonra köylülere teslim edildi" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:30 Kaynak: İHA
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