Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika

Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı

6 saat önce

HAKKARİ'de, karda mahsur kalan ve donmak üzere olan at Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı, System.String[]

HAKKARİ'de, karda mahsur kalan ve donmak üzere olan at Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tedavi edilen at, bakımı için bir vatandaşa teslim edildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Berçelan Yaylası'na giden yolda  kar nedeniyle mahsur kalan atın donma tehlikesi geçirdiğini haber aldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye giden ekipler, atı bir branda üzerinde taşıyarak araca yükledi.  Tedavi eden at, bakımı için hayvancılık yapan Osman Cindioğlu'na teslim ettiedildi.Cindioğlu, sahipsiz ata kış döneminde ahırında bakacağını, sahibinin çıkması durumunda da teslim edeceğini söyledi.


Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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