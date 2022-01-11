Üye Girişi
Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı - Son Dakika

Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı

11.01.2022 11:09
Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde karda mahsur kalan 5 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde karda mahsur kalan 5 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Paşa Yaylası'ndan ilçe merkezine hareket halinde bulunan bir aracın yolda kara saplandığı ve içerisinde beş kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler araç içerisindeki beş kişiyi bulundukları yerden alarak, güvenli bölgeye intikal ettirdi. Kurtarılan beş kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı

YORUMLAR
500

Efeler, Aydın, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı - Son Dakika


Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kayıtlarını izleyince kahroldu Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kayıtlarını izleyince kahroldu         
11:09
Son dakika! Bahçeli'den teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li için sert sözler: AYM görevini bir an önce yapmalıdır Son dakika! Bahçeli'den teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li için sert sözler: AYM görevini bir an önce yapmalıdır         
11:03
6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla! 6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla!         
10:56
Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış         
10:43
Polis sevgili tutuklandı! Üniversiteli Sedefnur atladı mı, atıldı mı? Polis sevgili tutuklandı! Üniversiteli Sedefnur atladı mı, atıldı mı?         
10:39
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59

Son Dakika Haberleri
11:03 Son dakika! Bahçeli'den teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li için sert sözler: AYM görevini bir an önce yapmalıdır
10:56 Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi
10:55 6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla!
10:51 Altının gram fiyatı 804 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış
10:41 Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak
10:40 Son Dakika: Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
10:39 Polis sevgili tutuklandı! Üniversiteli Sedefnur atladı mı, atıldı mı?
10:25 Ikea, aşı olmayıp temaslı duruma geçenlerin maaşlarını kesecek!
10:19 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na çağrı: Melih Gökçek tutuklansın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 11:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement