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Karda mahsur kalan biri çocuk 4 kişiye İhlas Haber Ajansı ulaştı - Son Dakika

Karda mahsur kalan biri çocuk 4 kişiye İhlas Haber Ajansı ulaştı

24.01.2022 13:43
Karda mahsur kalan biri çocuk 4 kişiye İhlas Haber Ajansı ulaştı

Diyarbakır'dan Gaziantep'e gitmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle otomobilleriyle yolda mahsur kalan biri çocuk 4 kişiye İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı.

Diyarbakır'dan Gaziantep'e gitmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle otomobilleriyle yolda mahsur kalan biri çocuk 4 kişiye İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. İHA muhabirinin kalın kıyafet ve yiyecek götürdüğü şahıslar, 20 saat sonra kurtarıldı.

Diyarbakır'dan Gaziantep Cezaevindeki yakınlarını görmeye giden 4 kişilik aile, Siverek - Çermik yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Yaklaşık 12 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen aile, internet üzerinden buldukları iletişim numarasıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Şanlıurfa Muhabiri Mehmet Bilgin'e ulaşarak yardım istedi. Aradığı yetkililerin başka bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini söylemesi üzerine aracına binen muhabir, Şanlıurfa'dan Siverek'e gitti.

Muhabir yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlamanın çok zor olduğu bölgeye gitmek için bir çekici-kurtarıcı sürücüsü ile görüştü. Sürücünün de kabul etmesinin ardından yanına yiyecek ve giyecek alan muhabir, Siverek - Çermik yolunun 27'inci kilometresinde kara saplandığı için otomobillerini hareket ettiremeyen şahısların yanına gitti.

DONMAK ÜZEREYKEN ULAŞILDI

Biri çocuk toplam 4 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile gece saat 23.00 sıralarında ulaşıldı. Büyük bir kısmı karın altında kalan ve camları buz tutan otomobildeki şahısların donmak üzere olduğu belirlendi. Muhabir, yanında getirdiği yiyecek ve giyecekleri otomobildekilere verdikten sonra kurtarma çalışması başlatıldı. Çekici, otomobili saplandığı yerden kurtarmaya çalıştığı sırada kar ve tipi şiddetini artırınca çalışmalar yarım kaldı. Kısa süre sonra yol tamamen ulaşıma kapanınca çekici de daha fazla ilerleyemedi.

ARAÇ ÇOK SOĞUK

Soğuktan titreyerek yaklaşık 18 saattir mahsur kaldıklarını söyleyen İlhan Kaya, "Araçta 4 kişiyiz. Biri çocuk, 4 tane de yetişkin. Araç çok soğuk, buz gibi. Herkesi aradık ama kimse bize yardımcı olmadı. Şu anda burası dağ başı" dedi.

UYUMAMALARI İÇİN SIK SIK UYARDI

Muhabir, donma tehlikesine karşı otomobildekileri uyumamaları için sık sık uyardı. Belli aralıklarla aracın kapısı açıp içerisindekileri kontrol eden muhabir sürekli hareket etmelerini istedi. Soğuğa dayanamayan şahıslar, son çare olarak çakmakla ısınmaya çalıştı. Otomobilin içinde çakmak yakan şahıslar, az da olsa içerideki havanın ısınmasını sağladı. Bu sırada kurtarma çalışmaları için ekiplerle iletişim sağlanmaya devam eden İHA muhabiri, bulundukları bölgeyi tarif etti.

SABAHA KARŞI EKİPLER BÖLGEYE ULAŞTI

Sabah saat 05.00'ı gösterdiğinde ekipler bölgeye ulaştı. Karla kaplı olan yolu iş makineleriyle temizleyen Karayolları Bölge Müdürlüğü görevlileri, ilk önce çekicinin, daha sonra ise otomobilin etrafındaki karı temizledi. Saplandığı yerden çıkarılan otomobil çekiciye yüklendi.

SICAK ÇORBA İLE ISINDILAR

Mahsur kaldıktan yaklaşık 20 saat sonra Siverek ilçe merkeze getirilen şahıslar, çorba içip ısındı.

(Mehmet Bilgin/ İHA)

Karda mahsur kalan biri çocuk 4 kişiye İhlas Haber Ajansı ulaştı
Karda mahsur kalan biri çocuk 4 kişiye İhlas Haber Ajansı ulaştı
Karda mahsur kalan biri çocuk 4 kişiye İhlas Haber Ajansı ulaştı
Karda mahsur kalan biri çocuk 4 kişiye İhlas Haber Ajansı ulaştı

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İhlas Haber Ajansı, Diyarbakır, Gaziantep, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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