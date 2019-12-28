Karda mahsur kalan gençleri off roadçular kurtardı - Son Dakika
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Karda mahsur kalan gençleri off roadçular kurtardı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sofular yaylası mevkiine doğa turuna çıkan 4 arkadaş yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalınca imdatlarına off roadçı gençler yetişti.

Karda mahsur kalan gençleri off roadçular kurtardı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sofular yaylası mevkiine doğa turuna çıkan 4 arkadaş yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalınca imdatlarına off roadçı gençler yetişti.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün 4 arkadaş akşam saatlerinde araçlarıyla Sofular yaylasına doğa turuna çıktılar. Ancak yaylada yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık yarım metreyi bulan kar kalınlığı ile karşılaşan v zor anlar yaşayan 4 arkadaşın araçları kara saplandılar. Tüm çabalarına rağmen saplandıkları yerden çıkamayan maceracı gençler, cep telefonlarının şebekelerinin de çökmesiyle yardım için kimselere ulaşamayınca gece boyu zor anlar yaşadılar. Yaklaşık 10 saat maceracı gençlerden haber alınamayınca aileler tarafından aynı mevkide off road yaptıkları öğrenilen Barış Bülbül ile sabah saatlerinde iletişime geçildi. Off roadçı Barış Bülbül akşam saatlerinde 4 arkadaşı yaylaya giderken gördüklerini kaydetti. Bunun üzerine Barış Bülbül ve arkadaşları extereme off road aracıyla bölgeye hareket etti. Aynı zamanda İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerine de haber verildi. Bölgeyi iyi bilen off roadçı Barış Bülbül ve arkadaşları kısa sürede yaylaya ulaşarak 4 arkadaşı mahsur kaldıkları yerde buldular. Çevre köylerden temin edilen traktör ve off road aracıyla kara saplandığı yerden kurtarılan 4 maceracı arkadaş rahat bir nefes aldı. Maceracı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Sofular, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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