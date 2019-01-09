Karda Mahsur Kalan Hasta 2 Saatlik Çabanın Ardından Hastaneye Yetiştirildi
31 dakika önce
Karda mahsur kalan hasta 2 saatlik çabanın ardından hastaneye yetiştirildiHAKKARİ - Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı çeken 12 yaşındaki Nesrin Turan, 2 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.
Karda mahsur kalan hasta 2 saatlik çabanın ardından hastaneye yetiştirildi
HAKKARİ - Hakkari
'nin Ağaçdibi köyünde yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı çeken 12 yaşındaki Nesrin Turan, 2 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.
Kent merkezinde 20 kilometre mesafede bulunan Ağaçdibi köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Nesrin Turan, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle fenalaştı. Durumun Hakkari İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine karla mücadele ekibi hemen harekete geçti. Kar ve inen çığlardan yolu temizleyerek köye ulaştırılan 112 Acil Servis
ekibi, hastaya ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesine kaldırdı.
2 saat devam eden kurtarma operasyonu başarılı bir şekilde sonuçlanırken, ekipler ise bu anları cep telefonları ile görüntülediler.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:05 Kaynak: İHA
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var