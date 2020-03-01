Karda mahsur kalan hasta taşıyan araç kurtarıldı - Son Dakika

Karda mahsur kalan hasta taşıyan araç kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tedavisi tamamlanan hastayı evine götüren hafif ticari araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tedavisi tamamlanan hastayı evine götüren hafif ticari araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araç ve içindekiler, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Karlıova'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşandı. Dün akşam saatlerinde Karlıova Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yakınını Taşlıçay köyüne götürmek üzere yola çıkan Ekrem Sönmez yönetimindeki hafif ticari araç, karda mahsur kaldı. Sönmez'in ihbarı üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araç kurtarıldı. Köye ulaşan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Türkiye'nin Suriye'de aldığı başarılı sonuçlarda payı olan isimlerden biri de Selçuk Bayraktar

Son Dakika: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358 oldu

Esed'e 9 yılın en ağır darbesinin vurulmasının ardından muhalifler: Türkiye böyle devam ederse biz beldeleri yürüyerek alırız

Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı