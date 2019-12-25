Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan diyaliz hastası 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin 5 buçuk saat süren mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan diyaliz hastası 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin 5 buçuk saat süren mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Kayseri'nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Yahyalı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçakır ve Delialiuşağı mahallesinde oturan diyaliz hastaları Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan'ın rahatsızlandığı haberi üzerine bölgeye ambulans gönderildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle paletli ambulans, uzun süren yolculuğun ardından hastalara ulaştı. Dönüş yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle yol bir süre kapandı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine belediye ve karayolları ekipleri yol açma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından diyaliz hastası Telel ve Ceylan, hastaneye ulaştırıldı. Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan hasta servisine yatırılarak tedavilerine başlandı.


Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:58 Kaynak: DHA
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