Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan İşçileri Afad Ekipleri Kurtardı

Karda Mahsur Kalan İşçileri Afad Ekipleri Kurtardı

28 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karda Mahsur Kalan İşçileri Afad Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İscehisar'da bir mermer fabrikasında çalışan 30 işçi, dün akşam iş çıkışı servis araçlarıyla yola çıktıkları sırada Göynük köyü yakınlarında kar yağışı ve sürgün nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine, AFAD ve Jandarma ekipleri, işçileri taşıyan otobüsün mahsur kaldığı bölgeye gitti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda işçilerin bulunduğu otobüs, AFAD'a ait çekici yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan mermer işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan karla kapanan yol, yürütülen çalışmalar sonucunda iş makineleriyle açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:52 Kaynak: AA

Afyonkarahisar, AFAD, 3. Sayfa
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