Karda Mahsur Kalan İşçileri Afad Ekipleri Kurtardı
28 dakika önce
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Afyonkarahisar
'ın İscehisar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İscehisar'da bir mermer fabrikasında çalışan 30 işçi, dün akşam iş çıkışı servis araçlarıyla yola çıktıkları sırada Göynük
köyü yakınlarında kar yağışı ve sürgün nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine, AFAD ve Jandarma
ekipleri, işçileri taşıyan otobüsün mahsur kaldığı bölgeye gitti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda işçilerin bulunduğu otobüs, AFAD'a ait çekici yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan mermer işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan karla kapanan yol, yürütülen çalışmalar sonucunda iş makineleriyle açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:52 Kaynak: AA
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