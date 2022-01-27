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Son dakika haber... KARDA MAHSUR KALAN İSRAİLLİ HAHAMI JANDARMA KURTARDI; GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİ - Son Dakika

Son dakika haber... KARDA MAHSUR KALAN İSRAİLLİ HAHAMI JANDARMA KURTARDI; GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİ

27.01.2022 17:13

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'DA yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçta mahsur kalan İsrailli Haham İsrail Elbom, jandarma ekiplerince kurtarılarak, İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

İSTANBUL'DA yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçta mahsur kalan İsrailli Haham İsrail Elbom, jandarma ekiplerince kurtarılarak, İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Haham geceyi havalimanındaki Ali Kuşçu Camii'nde geçirdi.

Yahudiler için helal sertifikası olarak kabul edilen Koşer sertifikasyonu için denetleyici olarak İstanbul'da bulunan Haham Elbom, işlerini bitirdikten sonra pazartesi günü uçağa yetişmek için İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanı yolunda araçta mahsur kalan Elbom'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Haham Elbom'u mahsur kaldığı araçtan kurtararak, İstanbul Havalimanı'na götürdü. Bırakıldığı Ali Kuşçu Camii'nde bir gece geçiren Haham Elbom, yolların açılmasının ardından Esenyurt'ta bulunan bir otele götürüldü.

Öte yandan, Haham Elbon'un kurtarılırken jandarma ekiplerine Arapça olarak, Hava çok güzel, Maşallah dediği görüntülere yansıyor.

Son dakika haber... KARDA MAHSUR KALAN İSRAİLLİ HAHAMI JANDARMA KURTARDI; GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİ
Son dakika haber... KARDA MAHSUR KALAN İSRAİLLİ HAHAMI JANDARMA KURTARDI; GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİ
Son dakika haber... KARDA MAHSUR KALAN İSRAİLLİ HAHAMI JANDARMA KURTARDI; GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİ

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İstanbul Havalimanı, İstanbul, Jandarma, Haham, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KARDA MAHSUR KALAN İSRAİLLİ HAHAMI JANDARMA KURTARDI; GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... KARDA MAHSUR KALAN İSRAİLLİ HAHAMI JANDARMA KURTARDI; GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİ - Son Dakika
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