Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
26 dakika önce
Ordu'da kar nedeniyle mahsur kalan bir kişi jandarma tarafından kurtarıldı.
Ordu
'da kar nedeniyle mahsur kalan bir kişi jandarma tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kabadüz
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşdere
Mahallesi Aratepe mevkisinde mahsur kaldığını bildiren Mehmet Karataş
isimli kişiyi kurtarmak için jandarma seferber oldu. Gümüşdere Mahallesi, Aratepe semtinde kar nedeniyle mahsur kalan Mehmet Karataş isimli kişi, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar'dan yardım istedi. Kaymakam Uçar'ın talimatıyla bölgeye ulaşan jandarma ekipleri Mehmet Karataş isimli kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kurtarılan Mehmet Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:17 Kaynak: İHA
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