Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

26 dakika önce

Ordu'da kar nedeniyle mahsur kalan bir kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Ordu'da kar nedeniyle mahsur kalan bir kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşdere Mahallesi Aratepe mevkisinde mahsur kaldığını bildiren Mehmet Karataş isimli kişiyi kurtarmak için jandarma seferber oldu. Gümüşdere Mahallesi, Aratepe semtinde kar nedeniyle mahsur kalan Mehmet Karataş isimli kişi, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar'dan yardım istedi. Kaymakam Uçar'ın talimatıyla bölgeye ulaşan jandarma ekipleri Mehmet Karataş isimli kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan Mehmet Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:17 Kaynak: İHA

Yaşam
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