KARDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu bölgede mahsur kalan köpek vatandaşların yardımıyla kurtardı.
Kent geneline 2 gün boyunca yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Aslankent Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Sarıca ve beraberindeki arkadaşıyla birlikte köpek sesinin duyulduğu bölgeye yöneldi. İki arkadaş karda mahsur kalan köpek için dağın yamacına indi. Karla kaplanan bölgede yolu açan vatandaşlar, köpeği yoldan geçişini sağladı.
DAĞ EVİNDE 2 GÜN MAHSUR KALDI
Malatya'nın Kale ilçesinde ise dağ evinde kalan Hasan Koç, kar nedeniyle kapanan yollar nedeniyle 2 gün boyunca mahsur kaldı. Koç, Kale Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kentte kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken 93 hastaya paletli ambulans ve yolların ulaşıma açılmasıyla müdahale edildi.
Kaynak: DHA
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