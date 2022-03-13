Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

13.03.2022 15:27

Trabzon'un Arsin ilçesinde kar yağışının ardından arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde kar yağışının ardından arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Arsin ilçesine bağlı Gölgelik Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışının ardından arazide bulunan küçükbaş hayvanlarına ulaşamayan Ali Beşiroğlu, durumu Arsin Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında bölgede bulunan Arsin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapalı yolları açarak hayvanların bulunduğu bölgeye ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 100 küçükbaş hayvan sürü sahibine teslim edildi.

Keçilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Beşiroğlu, hayvanlarını donmaktan kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı
Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı
Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

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Trabzon, kar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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