Trabzon'un Arsin ilçesinde kar yağışının ardından arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Arsin ilçesine bağlı Gölgelik Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışının ardından arazide bulunan küçükbaş hayvanlarına ulaşamayan Ali Beşiroğlu, durumu Arsin Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Karla mücadele çalışmaları kapsamında bölgede bulunan Arsin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapalı yolları açarak hayvanların bulunduğu bölgeye ulaştı.
Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 100 küçükbaş hayvan sürü sahibine teslim edildi.
Keçilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Beşiroğlu, hayvanlarını donmaktan kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika