KARDA MAHSUR KALAN MALEZYALI 40 TURİSTİN BULUNDUĞU OTOBÜS EKİPLERCE KURTARILDI - Son Dakika
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KARDA MAHSUR KALAN MALEZYALI 40 TURİSTİN BULUNDUĞU OTOBÜS EKİPLERCE KURTARILDI

26.03.2022 22:07

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan Malezyalı 40 turistin bulunduğu otobüs, belediye ve Nevşehir İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan Malezyalı 40 turistin bulunduğu otobüs, belediye ve Nevşehir İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İncesu ilçesinde kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede Nevşehir yönüne seyir halinde olan Malezyalı 40 turisti taşıyan otobüs, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İhbar sonrası bölgeye İncesu Belediyesi ile Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından karda mahsur kalan otobüsü bulunduğu yerden kurtardı. Otobüs turistlerin konaklayacağı otele hareket etti. Kafile rehberi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

KARDA MAHSUR KALAN MALEZYALI 40 TURİSTİN BULUNDUĞU OTOBÜS EKİPLERCE KURTARILDI
KARDA MAHSUR KALAN MALEZYALI 40 TURİSTİN BULUNDUĞU OTOBÜS EKİPLERCE KURTARILDI
KARDA MAHSUR KALAN MALEZYALI 40 TURİSTİN BULUNDUĞU OTOBÜS EKİPLERCE KURTARILDI

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Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı Buzlanan yolda mahsur kalan turist otobüsünü ekipler kurtardı Buzlanan yolda mahsur kalan turist otobüsünü ekipler kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDA MAHSUR KALAN MALEZYALI 40 TURİSTİN BULUNDUĞU OTOBÜS EKİPLERCE KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARDA MAHSUR KALAN MALEZYALI 40 TURİSTİN BULUNDUĞU OTOBÜS EKİPLERCE KURTARILDI - Son Dakika
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