Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Öğrenci Servisi ve Ambulans Kurtarıldı

Karda Mahsur Kalan Öğrenci Servisi ve Ambulans Kurtarıldı

9 dakika önce

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi ve hasta almaya giden ambulans ekiplerin çalışması sonucu köye ulaştırıldı.

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi ve hasta almaya giden ambulans ekiplerin çalışması sonucu köye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Geçitli köyü Pınarca mezrasında öğrencileri taşıyan servis, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda kara saplandı.

Bölgede karla mücadele çalışması yürüttüğü sırada durumu fark eden İl Özel İdaresi Geçitli Şantiye Şefliği ekipleri, aracın bulunduğu noktaya gitti.

Okul servisi, ekiplerce iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve aracın köye ulaşması sağlandı.

Ayrıca Geçitli köyüne hasta almaya giden ambulans yoğun kar ve tipi nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden karla mücadele ekipleri, iş makinelerinin yarımıyla ambulansı mahsur kaldığı yerden çıkarttı.

Köy sakinleri, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:58 Kaynak: AA

Geçitli, Hakkari, Güncel
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