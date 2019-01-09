Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Öğrenci Servisine Müdahale

Karda Mahsur Kalan Öğrenci Servisine Müdahale

2 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenci servis minibüsü Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Karda Mahsur Kalan Öğrenci Servisine Müdahale, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenci servis minibüsü Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı, bazılarında da ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edilmesi üzerine taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri okuldan evlerine taşıyan servis aracı, Pozantı ilçesi Aşçıbekirli mevkisinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine giderek öğrencileri taşıyan servis aracına zincir taktı.

Zincirle bölgeden kurtarılan servis aracı daha sonra öğrencileri evlerine ulaştırdı.

Yol, ekiplerce kar küreme çalışması başlatılarak yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:52 Kaynak: AA

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