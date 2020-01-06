Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika

Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

6 saat önce

KONYA'nın Hüyük ilçesinde taşımalı sistemle eğitim gören 6 öğrenciyi taşıyan servis aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı, System.String[]

KONYA'nın Hüyük ilçesinde taşımalı sistemle eğitim gören 6 öğrenciyi taşıyan servis aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, belediyeye ait arazi aracıyla alınıp, evlerine götürüldü.

Hüyük ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı, bugün öğlene kadar aralıklarla sürdü. Hayatı olumsuz etkileyen kar nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören 6 öğrencinin içinde bulunduğu servis aracı, Başlamış Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Belediye ekiplerinden yardım istendi.

6 öğrenci mahsur kaldıkları minibüsten alınıp, belediyeye ait arazi aracılığıyla evlerine götürüldü.


Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
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