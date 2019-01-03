Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Öğrencileri Jandarma Kurtardı

Karda Mahsur Kalan Öğrencileri Jandarma Kurtardı

55 dakika önce

ELAZIĞ'da kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrencileri, jandarma ekipleri kurtardı.

Karda Mahsur Kalan Öğrencileri Jandarma Kurtardı, System.String[]
ELAZIĞ'da kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrencileri, jandarma ekipleri kurtardı.

Elazığ merkez Harput Mahallesi Anguzu Baba Karataş Mevkii'nde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Taşımalı eğitim kapsamında Beydalı, Beşoluk ve Kurtdere köylerinden öğrencileri, Harput Ekrem Özel İlköğretim Okulu'na götüren servis minibüsü, Anguzu Baba Karataş Mevkii'nde kara saplanarak, mahsur kaldı. Servis sürücüsü, Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat'a telefonla ulaşarak, yardım istedi. Muhtar Demirpolat da jandarmaya bilgi verdi. Muhtar ve jandarma ekipleri, bölgeye giderek, minibüsü kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredekilerin de yardım etmesiyle birlikte jandarma, kara saplanan servis minibüsünü kısa sürede saplandığı kardan kurtardı. Öğrenciler, aynı servisle okula ulaştı. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:18 Kaynak: DHA

Harput, Elazığ, Jandarma, Güncel
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