Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Öğrencilerin İmdadına Ekipler Yetişti

Karda Mahsur Kalan Öğrencilerin İmdadına Ekipler Yetişti

1 saat önce

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda servis aracında mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karda Mahsur Kalan Öğrencilerin İmdadına Ekipler Yetişti, System.String[]
Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda servis aracında mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İl merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyüne bağlı Aşağıahlat mezrasından taşımalı eğitimle Konukbekler İlköğretim Okulu'na giden öğrencileri taşıyan servis aracı, okul dönüşü mezraya 6 kilometre kala kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Servis şoförü İbrahim İlbaş, yolun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerine haber verdi.

Harekete geçen karla mücadele ekipleri, 5 saatlik çalışma sonucu yolu açarak araçtaki 18 öğrenciyi mezraya ulaştırdı.

Servis şoförü İlbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah servis aracına zincir takarak çocukları okula götürdüğünü, dönüşte kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapandığını belirterek "Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtı, mezraya ulaştık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:21 Kaynak: AA

Konukbekler, Muş, Kar, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü Sivaslı Vatandaşlar Atın Arkasına Bağladıkları Bidonla Kızak Keyfi Yaptı

Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 21:50:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Öğrencilerin İmdadına Ekipler Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]