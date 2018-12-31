Karda Mahsur Kalan Öğrencilerin İmdadına Ekipler Yetişti

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Sivaslı Vatandaşlar Atın Arkasına Bağladıkları Bidonla Kızak Keyfi Yaptı

Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı