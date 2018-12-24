Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı

Karda Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı

2 saat önce

Muş'ta görev yaptıkları köylere giderken yolda mahsur kalan 5 öğretmen ile minibüs sürücüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Muş'ta görev yaptıkları köylere giderken yolda mahsur kalan 5 öğretmen ile minibüs sürücüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Hafta sonu tatilini kent merkezinde geçiren 5 öğretmeni görevli oldukları Alagün ve Üçsırt köylerine taşıyan Turan Yumlu kontrolündeki minibüs, kar ve tipi nedeniyle Elçiler köyü yakınlarında kara saplandı.

Durumun haber verildiği İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmayla öğretmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Minibüsü saplandığı yerden kurtaran ekipler, öğretmenlerin köye ulaşmasını sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:27 Kaynak: AA

Kar, Muş, Güncel
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