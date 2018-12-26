Karda Mahsur Kalan Sağlık Ekibi, 3 Saat Sonra Kurtarıldı
59 dakika önce
Adıyaman'da, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda yaklaşık 3 saat mahsur kalan 112 Acil Servis görevlilerini karayolları ekipleri kurtardı.
Adıyaman
'da, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda yaklaşık 3 saat mahsur kalan 112 Acil Servis
görevlilerini karayolları ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Sincik
ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan Yüksel Baş (21), karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
Ambulansla yola çıkan ekipler, Adıyaman-Sincik yolu Yarpuzlu köyü yakınlarında yolun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanması dolayısıyla mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye giden karayolları ekipleri, yolu açarak yaklaşık 3 saat sonra ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.
112 Acil Servis ekiplerince Sincik Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:23 Kaynak: AA
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