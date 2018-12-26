Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Sağlık Ekibi, 3 Saat Sonra Kurtarıldı

Karda Mahsur Kalan Sağlık Ekibi, 3 Saat Sonra Kurtarıldı

59 dakika önce

Adıyaman'da, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda yaklaşık 3 saat mahsur kalan 112 Acil Servis görevlilerini karayolları ekipleri kurtardı.

Karda Mahsur Kalan Sağlık Ekibi, 3 Saat Sonra Kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'da, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda yaklaşık 3 saat mahsur kalan 112 Acil Servis görevlilerini karayolları ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan Yüksel Baş (21), karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Ambulansla yola çıkan ekipler, Adıyaman-Sincik yolu Yarpuzlu köyü yakınlarında yolun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanması dolayısıyla mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden karayolları ekipleri, yolu açarak yaklaşık 3 saat sonra ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.

112 Acil Servis ekiplerince Sincik Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:23 Kaynak: AA

Adıyaman, Acil Servis, Güncel
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