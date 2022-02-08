Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Kazdağların'da kar çilesi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice İlçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda kar yağışını nedeniyle mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Yoldan çıkan araçları kurtaran jandarma timleri sürücülere yardımcı oldu.

Sabah saatlerinde başlayan ve Kazdağları'nın yükseklerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Edremit Belediyesi, Edremit ve Yenice Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen zaman zaman Edremit Yenice Karayolunda trafik durma noktasına geliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise kazalara neden oluyor. Yoldan çıkan ve kar yağışından mahsur kalan sürücülere Jandarma Timleri özel donanımlı arazi araçları ile ulaşarak yardımcı oluyor. Araçlar saplandığı yerden çıkartılarak güvenli bölgeler çekiliyor. Yolda özellikle ağır tonajlı tırlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi beklenirken ekipler yolu trafiğe açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor. Bir çok sürücü yolda tuzlama ekiplerinin ardında kuyruklar oluşturarak yolda ilerlemeye çalışıyor. Yetkililer bu yol kesimine mecbur olmadıktan sonra girilmemesi ve girilecek ise kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanların araçlarda bulundurulmasını istediler.