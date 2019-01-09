Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Vatandaşın İmdadına Erzincan Off-Road Ekibi Yetişti

Karda Mahsur Kalan Vatandaşın İmdadına Erzincan Off-Road Ekibi Yetişti

1 saat önce

Karda mahsur kalan vatandaşın imdadına Erzincan Off-Road ekibi yetiştiERZİNCAN - Erzincan'da, kara saplanan otomobil sürücüsü Nuri Yorulmaz'ın yardımına Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği ekibi yetişti.

Karda mahsur kalan vatandaşın imdadına Erzincan Off-Road ekibi yetişti

ERZİNCAN - Erzincan'da, kara saplanan otomobil sürücüsü Nuri Yorulmaz'ın yardımına Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği ekibi yetişti.
Akşam saatlerinde başlayan ve son yılların en yoğun kar yağışına maruz kalan Erzincan'da, yayladan Erzincan şehir merkezine dönmek üzere yola çıkan Nuri Yorulmaz isimli vatandaş yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otomobili kara saplandı. Aracını bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba gösteren otomobil sürücüsü Nuri Yorulmaz, bu çabasının yeterli olmadığını fark edince Erzincan Off-Road ekibine ulaşarak, kendilerinden yardım istedi.
Yardım talebini geri çevirmeyerek, yola çıkan ekipler, yaklaşık 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından 1,5 metre kar olan bölgedeki yolda mahsur kalan 2 kişinin araçlarını buldu.
Arazi araçlarındaki çeki halatlarının yardımıyla kara saplanan aracı yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kurtararak şehre indiren ekipler, Offroad araçlarını böylesine bir hizmet yolunda kullanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği Başkanı Sinan Deniz yaptığı açıklamada, bir kurtarma operasyonuna geldiklerini belirterek, dağ yolunda yolda kalan arkadaşlarına yardım için tüm ekiple yardıma geldiklerini söyledi.
Erzincan Off-Road ekibi tarafından kurtarılan otomobil sürücüsü Nuri Yorulmaz ise yayladan Erzincan'a dönüş yaptığı sırada yolda 2 saattir mahsur kaldığını ve çok üşüdüğünü belirterek, Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği ekibinden yardım istediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Erzincan, Genel
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