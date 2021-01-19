Karda mahsur kalan yolcu minibüsünü yolcular kurtardı - Son Dakika

Karda mahsur kalan yolcu minibüsünü yolcular kurtardı
19.01.2021 15:37
- Karda mahsur kalan yolcu minibüsünü yolcular kurtardı Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde karda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcuların küreklerle yolu açmasıyla kurtarıldı.
- Karda mahsur kalan yolcu minibüsünü yolcular kurtardı
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde karda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcuların küreklerle yolu açmasıyla kurtarıldı.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcular tarafından kürek yardımıyla kurtarıldı. Yolcuların büyük çabası sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yolcu minibüsü köye ulaşmayı başardı.
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