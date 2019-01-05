Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Yolcuları Belediye Ekipleri Kurtardı

Karda Mahsur Kalan Yolcuları Belediye Ekipleri Kurtardı

41 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otobüslerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 46 kişi, Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karda Mahsur Kalan Yolcuları Belediye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otobüslerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 46 kişi, Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinden öğle saatlerinde tur otobüsüyle Bozdağ'a hareket eden 46 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Yolcular, zinciri olmadığı için Bozdağ'a çıkamayan tur otobüsünün dönmek isterken kara saplanması nedeniyle itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen belediyeye ait AKS ekipleri, sağlık durumunu kontrol ederek yolcuları donma ihtimaline karşın 10'arlı gruplar halinde sıcak bir barakaya nakletti.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kar küreme araçlarıyla yolu açtı ve tuzlama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:16 Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel
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