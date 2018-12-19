Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalanlara Kızılay'dan Çay ve Çorba İkramı

Karda Mahsur Kalanlara Kızılay'dan Çay ve Çorba İkramı

1 saat önce

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hayrabolu yolunda çalışmalar devam ederken, Kızılay ekipleri yolda mahsur kalanlara çay ve çorba ikram etti.

Karda Mahsur Kalanlara Kızılay'dan Çay ve Çorba İkramı, System.String[]
Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hayrabolu yolunda çalışmalar devam ederken, Kızılay ekipleri yolda mahsur kalanlara çay ve çorba ikram etti.

Tekirdağ'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte olumsuz hava koşulları devam ediyor. Emniyet ekipleri yollarda denetimlerini sürerken, belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hayrabolu-Tekirdağ yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. Ekipler yolu açmak için çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Kızılay ekipleri de yolda mahsur kalan vatandaşlara çay ve çorba ikramı yaptı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:13 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kızılay, Güncel
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