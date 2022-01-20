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Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ - Son Dakika

Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

20.01.2022 15:40

Edinilen son dakika haberine göre ADANA Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, rahatsızlanınca Gaziantep'e götürülürken yoğun karda yolda kalan ambulanstan, ambulans helikopterle alınıp, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan 27 günlük Baraa Al Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

ADANA Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, rahatsızlanınca Gaziantep'e götürülürken yoğun karda yolda kalan ambulanstan, ambulans helikopterle alınıp, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan 27 günlük Baraa Al Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Mersin'de yaşayan Suriyeli Ziyad (30) ve Rakiyeh (27) Al Ahmet çiftinin 27 gün önce dünyaya gelen ve doğumsal metabolizma bozukluğu olan Baraa Al Ahmet isimli erkek bebeği, rahatsızlanınca dün ambulansla Gaziantep Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne götürülmek istendi. Ambulans, Gaziantep-Adana otobanında karda mahsur kalınca Osmaniye 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden yardım istendi. İhbarla bölgeye iş makineleriyle ekipler sevk edildi. Yolun kapalı olması nedeniyle ambulans ilerleyemeyince bu kez ambulans helikopter istendi. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Adana'dan havalanan helikopter, bölgeye ulaştı. Sağlık çalışanı, montuna sardığı bebeği helikoptere taşıdı. Baraa Al Ahmet, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yolda 12 saat boyunca mahsur kaldıklarını ve bebeğinin sağlığı için endişe duyduğunu anlatan Ziyad Al Ahmet, anında müdahaleyle kurtarıldıklarını söyleyip Cumhurbaşkanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na ve doktorlara teşekkür etti.

'BEBEĞİ MUTLAKA ORADAN ALMAMIZ GEREKİYORDU'

İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Helikopterle sevk sürecine ilişkin bilgi veren Nacar, "Bebeğimizin mevcut sağlık durumu dışında bir problemimiz yok. Sağlık durumu iyi, diyebiliriz. Adana, bölgesine hizmet eden bir şehirdir ve sağlık altyapısı da sadece Adana'nın kendi nüfusuna değil, komşu nüfusuna ve uzanabildiği birçok coğrafyaya kadar hizmet verebilmektedir. Bölgemizde özellikle Osmaniye, Hatay, Niğde, Mersin, Kahramanmaraş illerindeki sağlık sorunlarında biz müdahil oluyoruz. Dün de yine 112 Komuta Merkezi'ne ihbar neticesinde, içerisinde yeni doğan bebeğin bulunduğu ambulansın yolda mahsur kaldığını öğrendik. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'mız ve Başhekimliği'miz hızlı şekilde karar süreci yaşadı. Bebeğimizi mutlaka oradan almamız gerekiyordu. Hava şartları zordu ancak ekibimiz bu bebeği alabileceğini söyledi. Hızlıca talimatlandırdık. Eğer gidemeseydik alternatif plan olarak askeri helikopteri değerlendirecektik. Helikopterimiz güvenli şekilde otobana indi ve bebeğimizi aldık. Helikopterimiz şehir hastanemizin heliportuna indi ve bebeğimizin yoğun bakım servisindeki tedavi süreci başladı" diye konuştu.

"İyi ki bu işi yapıyoruz" diyen İl Sağlık Müdürü Nacar, "İyi ki devletimizin bu imkanları var. İyi ki böyle bir yavrumuza dokunabildiğimiz bir gündü. Bütün arkadaşlarım çok istekli, hevesli şekilde bu operasyonda görev aldılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Devletimizin bu imkanları, bakanlığımızın bakış açısı, vatandaşlarımıza verdiğimiz değerin göstergesi bizim için gurur vericiydi. İl Sağlık Müdürlüğü olarak üzerimize düşen bir görev olursa her zaman göreve hazırız" dedi.

Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep, Ambulans, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KARDA MAHSUR KALIP, AMBULANS HELİKOPTERLE ALINAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ - Son Dakika
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