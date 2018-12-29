Karda Mahsur Kardeşler Saatler Süren Çalışmayla Hastaneye Yetiştirildi
53 dakika önce
Karda mahsur kardeşler saatler süren çalışmayla hastaneye yetiştirildi Bingöl'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta 2 kardeş ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldıBİNGÖL - Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapalı olan bir köyde ateşi yükselen 2 kardeş, ekiplerin 6 saat...
Karda mahsur kardeşler saatler süren çalışmayla hastaneye yetiştirildi Bingöl
'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta 2 kardeş ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı
BİNGÖL - Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapalı olan bir köyde ateşi yükselen 2 kardeş, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle Karlıova
'ya bağlı köylerde kar kalığının 1 metreye ulaştığı öğrenildi. Kar nedeniyle yolu kapalı olan Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde ikamet eden Gazi Yüksel'in çocukları Beytullah ve Ayetullah'ın ateşi yükseldi. Çocukların ateşini düşüremeyen aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine UMKE ekiplerinin paletli ambulansları devreye girdi. Paletli ambulans ile köye 6 saatte ulaşan ekipler iki kardeşi alarak ambulansın beklediği noktaya getirdi. Kardeşler ilçe devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:25 Kaynak: İHA
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