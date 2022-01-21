KARDA PATİKA YOLDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde tatil için geldikleri Gökçeköy Mahallesi'ndeki evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle patika yolda mahsur kalan 4 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul'dan tatil için Şalpazarı ilçesi Gökçeköy Mahallesine gelen Osman, Murat, Ali ve Tuncay Gelgül adlı akrabalar, dün patika yoldan evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu patikada mahsur kaldı. Telefonla belediye ekiplerinden yardım çağrısında bulunan 4 kişi için Şalpazarı Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Araç yolunu iş makineleri ile açarak mahalleye ulaşan ekipler, patika yoldan yaya olarak 4 kişinin kaldığı yere indi. Halat yardımıyla tutunarak araç yoluna çıkarılan 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.