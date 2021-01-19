Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor - Son Dakika

Karın yağmasıyla birlikte buz pistine dönen yolların yayalar için büyük risk oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, kaymaya bağlı incinmelerden ölümlere kadar birçok tehlikeden korunmanın en etkili yolunun penguen yürüyüşü olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Düzce'de de kendisini gösterdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düştüğü Düzce'de şehir merkezinde buzlanma meydana geldi. Vatandaşlar, karlı ve buzlu yollarda yürümekte güçlük çekerken uzmanlar ise vatandaşları kaymalar sonrası oluşabilecek sakatlanmalara karşı uyardı. Düzce'de özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Doktor Erdem Değirmenci, penguen yürüyüşü ile insanların karlı yollarda güvenli yürüyebileceklerini söyledi.

PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ HAYAT KURTARIYOR

Karlı yollarda yürüyecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdem Değirmenci, "Her türlü önlemi almamıza rağmen özellikle buzlu zeminlerde ne tür ayakkabı giyerseniz giyin, kayma riski vardır. Düşme riskini azaltmak için yere bastığımız ayağımızı yerden çok fazla kaldırmadan yani penguen tarzı dediğimiz kısa ve sürükleyici tarzda yürümenin düşmeyi biraz daha engellediğini biliyoruz" dedi.

"KÖSELE VE YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILARI KIŞIN GİYMEYİN"

Karlı yollarda yürüyüşe uygun ayakkabı giyilmesine dikkat çeken Doç, Dr. Efe, "Yoğun kış şartlarıyla birlikte yerlerde buzlanma olmakta ve bunlarda tehlikeli kazalara neden olmaktadır. Bizler öncelikle bu kazaların yaşanmaması için dışarı çıkarken kıyafetlerimiz kadar ayakkabılarımıza da dikkat etmeliyiz. Özellikle tırtıklı, kauçuk tarzı kaydırmaz ayakkabılar tercih edilmelidir. Kösele ve yüksek topuklu ayakkabılar bu havalarda kullanılmamalıdır. Çünkü kayganlığı artırır. Dışarı çıkıldığında da mermer, granit gibi malzemelerle döşenmiş yerlere basılmamalı, basılması gerekiyorsa da mutlaka trabzanlardan tutularak destek alınmalıdır. Yürürken eller cepte olmamalıdır. Çünkü özellikle düşerken dengemizi sağlayamayacağımız için ölümcül kafa travmalarına neden olabilmektedir. Alınan önlemlere rağmen düşmenin kaçınılmaz olduğu durumlarda da omuz bölgesine, sırt bölgesine doğru yuvarlanır gibi düşmeye çalışmak en azından daha az yaralanmalara neden olacaktır" diye konuştu.

"KAYARAK DÜŞÜNCE HEMEN KALKMAYIN"

Karlı buzlu yollarda düştükten sonra yapılması gerekenleri de anlatan Efe, "Oldu ki düştük. Anında oluşan şişlik oluşabilir. Deformike olabilir. Böyle bir durumda hemen kalkmak için çabalanmamalı. Olduğumuz yerde sabit kalmalıyız. Özellikle alt tarafımızda oluşabilecek bir sakatlık durumuna karşı yerden hemen kalkmadan yardım beklemeliyiz. Kendimizi kontrol ettikten yada ilk yardım yapıldıktan sonra en yakın ortopedi uzmanına başvurmalıyız" diye konuştu.

(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/İHA)