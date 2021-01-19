Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor - Son Dakika

Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor

19.01.2021 10:47
Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor, System.String[]

Karın yağmasıyla birlikte buz pistine dönen yolların yayalar için büyük risk oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, kaymaya bağlı incinmelerden ölümlere kadar birçok tehlikeden korunmanın en etkili yolunun penguen yürüyüşü olduğunu söyledi.

Karın yağmasıyla birlikte buz pistine dönen yolların yayalar için büyük risk oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, kaymaya bağlı incinmelerden ölümlere kadar birçok tehlikeden korunmanın en etkili yolunun penguen yürüyüşü olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Düzce'de de kendisini gösterdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düştüğü Düzce'de şehir merkezinde buzlanma meydana geldi. Vatandaşlar, karlı ve buzlu yollarda yürümekte güçlük çekerken uzmanlar ise vatandaşları kaymalar sonrası oluşabilecek sakatlanmalara karşı uyardı. Düzce'de özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Doktor Erdem Değirmenci, penguen yürüyüşü ile insanların karlı yollarda güvenli yürüyebileceklerini söyledi.

PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ HAYAT KURTARIYOR

Karlı yollarda yürüyecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdem Değirmenci, "Her türlü önlemi almamıza rağmen özellikle buzlu zeminlerde ne tür ayakkabı giyerseniz giyin, kayma riski vardır. Düşme riskini azaltmak için yere bastığımız ayağımızı yerden çok fazla kaldırmadan yani penguen tarzı dediğimiz kısa ve sürükleyici tarzda yürümenin düşmeyi biraz daha engellediğini biliyoruz" dedi.

"KÖSELE VE YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILARI KIŞIN GİYMEYİN"

Karlı yollarda yürüyüşe uygun ayakkabı giyilmesine dikkat çeken Doç, Dr. Efe, "Yoğun kış şartlarıyla birlikte yerlerde buzlanma olmakta ve bunlarda tehlikeli kazalara neden olmaktadır. Bizler öncelikle bu kazaların yaşanmaması için dışarı çıkarken kıyafetlerimiz kadar ayakkabılarımıza da dikkat etmeliyiz. Özellikle tırtıklı, kauçuk tarzı kaydırmaz ayakkabılar tercih edilmelidir. Kösele ve yüksek topuklu ayakkabılar bu havalarda kullanılmamalıdır. Çünkü kayganlığı artırır. Dışarı çıkıldığında da mermer, granit gibi malzemelerle döşenmiş yerlere basılmamalı, basılması gerekiyorsa da mutlaka trabzanlardan tutularak destek alınmalıdır. Yürürken eller cepte olmamalıdır. Çünkü özellikle düşerken dengemizi sağlayamayacağımız için ölümcül kafa travmalarına neden olabilmektedir. Alınan önlemlere rağmen düşmenin kaçınılmaz olduğu durumlarda da omuz bölgesine, sırt bölgesine doğru yuvarlanır gibi düşmeye çalışmak en azından daha az yaralanmalara neden olacaktır" diye konuştu.

"KAYARAK DÜŞÜNCE HEMEN KALKMAYIN"

Karlı buzlu yollarda düştükten sonra yapılması gerekenleri de anlatan Efe, "Oldu ki düştük. Anında oluşan şişlik oluşabilir. Deformike olabilir. Böyle bir durumda hemen kalkmak için çabalanmamalı. Olduğumuz yerde sabit kalmalıyız. Özellikle alt tarafımızda oluşabilecek bir sakatlık durumuna karşı yerden hemen kalkmadan yardım beklemeliyiz. Kendimizi kontrol ettikten yada ilk yardım yapıldıktan sonra en yakın ortopedi uzmanına başvurmalıyız" diye konuştu.

(Ali YıldızSelçuk Akyol/İHA)

Türkiye, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için binlerce paylaşım yapıldı Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti         
12:00
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor         
11:13
Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi         
10:55
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 12:16:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei