Karda rafting heyecanı - Son Dakika
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Karda rafting heyecanı

7 saat önce

Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak yapanlar Rafting botlarının hazırlanması Rafting botu ile küreklerle kayak yapanlar Rafting ve yamaç paraşütünün aynı anda yapılması İbrahim Kaan Çetin ile röportaj Adem Selçuk, Olida Kal ve Filiz Eğilmez ile röportaj ERZİNCAN - Erzincan'daki...

Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak yapanlar

Rafting botlarının hazırlanması

Rafting botu ile küreklerle kayak yapanlar

Rafting ve yamaç paraşütünün aynı anda yapılması

İbrahim Kaan Çetin ile röportaj

Adem Selçuk, Olida Kal ve Filiz Eğilmez ile röportaj ERZİNCAN - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde bir grup sporcu, karda rafting yaptı.

Karda rafting heyecanı

Kayak Merkezi, Bora Füzesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:45 Kaynak: AA
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