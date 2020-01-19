Karda rafting heyecanı - Son Dakika

Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak yapanlar

Rafting botlarının hazırlanması

Rafting botu ile küreklerle kayak yapanlar

Rafting ve yamaç paraşütünün aynı anda yapılması

İbrahim Kaan Çetin ile röportaj

Adem Selçuk, Olida Kal ve Filiz Eğilmez ile röportaj ERZİNCAN - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde bir grup sporcu, karda rafting yaptı.