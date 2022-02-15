Üye Girişi
Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı - Son Dakika

Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı

15.02.2022 10:35

- Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı Yaralanarak bölgede mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı Traktör römorkunda ambulansa kadar işte böyle taşındı Sakarya'nın Hendek ilçesinde Dikmen Yaylası'nda şişme bot ile kaydığı esnada binanın duvarına çarpan vatandaş yaralandı.

- Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı

Yaralanarak bölgede mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Traktör römorkunda ambulansa kadar işte böyle taşındı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde Dikmen Yaylası'nda şişme bot ile kaydığı esnada binanın duvarına çarpan vatandaş yaralandı. Kar sebebi ile bölgede mahsur kalan yaralı AFAD ekipleri ve traktör römorku yardımıyla ambulansa taşındı.

Olay, Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede şişme bot ile kayan S.K. duramayarak binanın duvarına çarptı. Olay sonrasında ambulansın çıkamadığı bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarılan yaralı traktör römorkuyla ambulansa kadar taşındı. Yaralı S.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı
Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı
Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı

YORUMLAR
500

Traktör, Sakarya, Hendek, AFAD, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:33 İnternet sitesine öyle bir ilan verdi ki gören aradı
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
10:28 Al Sana Haber programı Flash TV'den ayrıldı! Seyhan Soylu: Bana siyasal mobbing yapıldı
10:24 Kırmızı biberin tarla fiyatı ile market fiyatı arasında ki farka üretici bile tepkili!
10:03 TÜİK, işsizlik oranını açıkladı: İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 78 bin düştü!
10:18 MİT haberi sebebiyle hüküm giyen gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
10:17 CHP'li Adıgüzel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 14 Şubat paylaşımı!
10:07 Yöneylem araştırması: Millet İttifakı %40, Cumhur İttifakı %32.4! Erdoğan'ın karşısında İmamoğlu açık ara önde!
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:43:43. #1.13#
SON DAKİKA: Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement