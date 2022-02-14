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Karda şişme botla kayarken duvara çarpıp yaralandı - Son Dakika

Karda şişme botla kayarken duvara çarpıp yaralandı

14.02.2022 17:01
Karda şişme botla kayarken duvara çarpıp yaralandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde karla kaplı yaylada şişme kar botuyla kayan Sait Karagöz, bir evin duvarına çarparak yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde karla kaplı yaylada şişme kar botuyla kayan Sait Karagöz, bir evin duvarına çarparak yaralandı.

Olay, dün Hendek Dikmen Yaylası'nda meydana geldi. Karla kaplı yaylada şişme kar botuyla tepeden aşağı kayan Sait Karagöz, duramayarak bir evin duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşlar, Sait Karagöz'ün yaralandığını görerek 112'yi aradı. Olay yerine 112 Acil ve AFAD ekipleri geldi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Sait Karagöz, sedye ile traktörün römorkuna konularak ambulansın bulunduğu yere götürüldü. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sait Karagöz tedaviye alındı.


Karda şişme botla kayarken duvara çarpıp yaralandı
Karda şişme botla kayarken duvara çarpıp yaralandı
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Sakarya, Karagöz, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karda şişme botla kayarken duvara çarpıp yaralandı - Son Dakika


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