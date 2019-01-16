Karda suya girip kilolarca balık tuttular
KARS - Sibirya
soğuklarının etkili olduğu Kars
'ta, buz gibi akan sudan köylüler balık ihtiyaçlarını karşılıyor.
Hava sıcaklığın sıfırın altında 22 derece olduğu Kars'ta, evlerinin balık ihtiyacını karşılamak için sabah erken saatlerde yüzeyi tamamen donan Kars Çayının buz tutmayan bölgelerine gelen köylüler, burada imece usulu balık tutarak evlerine balık götürüyor.
Kış aylarının da tatlı su balıklarının çok lezzetli olduğuna dikkat çeken köylüler, yanlarında getirdikleri ağları önce suya seriyor. Ardından suyun içerisine giren köylülerden iki ağı çekerken, diğer arkadaşları da suyun içerisinde gezerek balıkların ağın içerine gitmesini sağlıyor. Ağ ise daha sonra için balık dolduktan sonra çekiliyor. Günde 30 ile 40 kilo balık tutan köylüler daha sonra evlerinin yolunu tutuyor. Hafta da 2 gün Kars Çayından balık avlayan köylüler, tuttukları balıkları da köyde bölüşüyor.
Kars merkez Çerme bölgesinde buz tutmayan ve açık olan alanda balık avlamaya çalıştıklarını ifade eden köylüler, "30-40 kilo balık tuttuk" dedi.
Balık tutmak için geldiklerini ifade eden köylüler, "Zordur, yiyecek için geldik. Ama nasibimiz de varmış. Ağı kurdular suyun içerisinde çeke çeke geldiler. Balık girdi içine, 30-40 kiloya yakın balık çıkarttılar. Balık lezzetli, doktorlar diyor balık yiyin, bizde yiyoruz" diye konuştu.
Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta soğuğa aldırış etmeden Kars Çayında suya girerek balık tutan köylüler, ailelerinin balık ihtiyacını bu şekilde karşılıyor.
Saatlerce buz gibi akan suyun içerisinde balık tutan köylüler, tuttukları balıklarla mutlu bir şekilde köylerinin yolunu tutuyor.