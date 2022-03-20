Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi - Son Dakika
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Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi

20.03.2022 09:19

Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi Yaşanan korku dolu anların sonunda sürücü otomobilde sıkıştı Bursa'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atan otomobilin içinde sıkıştı.

Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi

Yaşanan korku dolu anların sonunda sürücü otomobilde sıkıştı

BURSA - Bursa'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atan otomobilin içinde sıkıştı. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Mudanya yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ana yolda takla atarak metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen vatandaşlar sürücünün araçta sıkıştığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yeri vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkardı. Hafif yaralı olan sürücü ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi - Son Dakika
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