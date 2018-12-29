Karda, Uyuya Kalan Çocuk Donmak Üzereyken Bulundu
22 dakika önce
Elazığ'da kaybolan ve açık arazide-10 derecede uyuya kalan çocuk saatler süren çalışmayla bulunup hastaneye kaldırıldı.
Elazığ
'da kaybolan ve açık arazide-10 derecede uyuya kalan çocuk saatler süren çalışmayla bulunup hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde ailesiyle kalan 15 yaşında S.B. dolaşmak için saat 15.00'da evden çıktı. Akşam eve dönmemesi üzerine çocuklarından haber alamayan aile durumu polis ve AFAD
ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonrası çocuk mahallenin üst kısmında açık arazide -10 derecede karın içerisinde uyurken bulundu. Ekipler, çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmasını sağladı. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:20 Kaynak: İHA
"Abur Cubur" Reklam Yasağını Değerlendiren Bakan Pekcan: Anneler Bu Karardan Memnun Olacak
Kardeşini Kurutma Makinesinin İçine Atan Küçük Çocuğun Panik Anları Kameraya Yansıdı
Meksika'da 7 Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti
Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü