Son Dakika Haberleri: Karda Uyuyakalan Çocuk Donmak Üzereyken Bulundu

Karda Uyuyakalan Çocuk Donmak Üzereyken Bulundu

10 dakika önce

Karda uyuyakalan çocuk donmak üzereyken bulunduELAZIĞ - Elazığ'da kaybolan ve açık arazide-10 derecede uyuya kalan çocuk saatler süren çalışmayla bulunup hastaneye kaldırıldı.

Karda uyuyakalan çocuk donmak üzereyken bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da kaybolan ve açık arazide-10 derecede uyuya kalan çocuk saatler süren çalışmayla bulunup hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde ailesiyle kalan 15 yaşında S.B. dolaşmak için saat 15.00'da evden çıktı. Akşam eve dönmemesi üzerine çocuklarından haber alamayan aile durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonrası çocuk mahallenin üst kısmında açık arazide -10 derecede karın içerisinde uyurken bulundu.Ekipler, çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmasını sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:00 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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