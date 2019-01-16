Karda Yiyecek Bulamayan Domuz Yerleşim Alanına İndi
35 dakika önce
Bursa'da etkili olan kar yağışı hayvanları da olumsuz etkiliyor.
Bursa
'da etkili olan kar yağışı hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan bir domuz yerleşim yerine girerken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar yerleşim yerlerine iniyor. Bursa'nın Orhaneli
ilçesinde çekilen videoda ormanlık alanda yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine gelen bir domuz görülüyor. Görüntüde kendisini videoya kaydeden kişinin de içinde bulunduğu otomobili gören domuz koşarak uzaklaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:17 Kaynak: DHA
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