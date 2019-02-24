Son Dakika Haberleri: Karda Yiyecek Bulamayan Hayvanları Unutmadılar

Karda Yiyecek Bulamayan Hayvanları Unutmadılar

58 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayvanseverler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Karda Yiyecek Bulamayan Hayvanları Unutmadılar, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayvanseverler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Gelibolu'da hayvansever grubunun temsilcilerinden Semra Seyhan Aksel ile Zerrin Ekin, 2 gündür soğuk havan ve kar yağışının etkili olduğu ilçede, sokak hayvanlarını unutmadı. İlçenin Eğritaş bölgesinde sokak köpeklerine yiyecek veren Semra Seyhan Aksel, "Hava çok soğuk. Fırtına ve tipi etkili oluyor. Bu canların böyle havalarda daha çok beslenmeye ihtiyaçları var. Biz de bu görevimizi yerine getirdik" dedi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:44 Kaynak: DHA

Seyhan, Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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