Son Dakika Haberleri: Karda Yiyecek Bulamayan Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktılar

Karda Yiyecek Bulamayan Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktılar

1 saat önce

Karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yem bıraktılarDÜZCE - Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.

Karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yem bıraktılar

DÜZCE - Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.
Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı ile birlikte Düzce'nin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı bir metreyi geçti. Kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması ve kolay beslenmesi için doğaya yem bıraktılar. Ekipler sabah erken saatlerde yaban hayvanlarının sıklıkla görüldüğü alanlara saman, buğday gibi beslenme malzemelerinden bıraktılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Kar, 3. Sayfa
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